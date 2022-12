Wéér nachtslot voor Nijmeegse Waalstranden komend jaar: ‘Zorgt voor flink minder overlast en incidenten’

Nog geen spoor van cyberhac­kers van tandarts­prak­tij­ken Colosseum Dental

OOSTERHOUT - In de tandartspraktijken van Colosseum Dental is na de geruchtmakende computerhack de veiligheid van patiënten niet in gevaar geweest. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De daders zijn nog steeds niet gevonden.

19 december