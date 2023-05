Wie geen goedkope huizen wil bouwen, moet (flink) dokken in Beuningen

indebuurt.nl Stephanie verliet Amerika voor haar Nijmeegse Tim: de openings­zin deed het 'm

Vanuit het Amerikaanse New Jersey naar een stad in het oosten van ons kikkerlandje. Het lijkt misschien een vlaag van verstandsverbijstering, maar voor Stephanie Viscovich was de keuze weloverwogen. Na per ongeluk in Nijmegen te zijn beland, besloot ze The American Dream definitief te verruilen voor het Havana aan de Waal.