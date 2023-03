Winkelen kan straks weer in de Drutense voedselbank door grotere en goedkopere ruimte

Fout van de gemeente: bewoners gloednieu­we huizen krijgen tóch hun beloofde parkeerver­gun­ning

De bewoners van 31 gloednieuwe herenhuizen in Nijmegen-Noord kunnen hun auto tóch vrijwel gratis vlak bij de deur parkeren. Bij de koop was hen al een bewonersvergunning toegezegd, maar tot hun verbazing liet de gemeente weten dat dit niet mogelijk was. Een foutje, zegt GroenLinks-wethouder Cilia Daemen nu.