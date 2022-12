WK-shirt voor mama is ultiem bewijs van fenomenaal voetbaljaar Nijmeegse Jeva Walk

Betuwe Express sluit zich aan bij beroepen­dag Betuwe on Stage: ‘Er is altijd ruimte voor nieuwe mensen’

HERVELD - Betuwe Express is één van de nieuwe bedrijven die aanhaakt bij de beroependag voor vmbo-leerlingen Betuwe on Stage in maart komend jaar. Ook gaat de Betuwse vervoerder het transport tussen de scholen en Papendal uitvoeren.

21 december