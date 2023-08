Van Nijmegen naar Tromsø met de trein? Arthur (66) stippelt het uit: ‘Een totaal uit de hand gelopen hobby’

Met de trein naar Boedapest vanuit Nijmegen? Of zelfs naar Tromsø, in het noorden van Noorwegen? Kan gewoon, zegt Arthur van Eenennaam (66). In zijn vrije tijd plant de Nijmegenaar allerlei treinreizen vanuit de Waalstad naar het buitenland.