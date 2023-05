Dit is hoe de eerste teams uit Beverwijk dit weekeinde speelden

Organisa­ties plaatsen camera’s bij Tata Steel voor toezicht op uitstoot

Mensen kunnen nu via camera’s van Frisse Wind.nu en Greenpeace de uitstoot in de gaten houden die afkomstig is van Tata Steel IJmuiden. Online is het mogelijk om een melding te maken van rookwolken. De organisaties hebben drie camera’s in de omgeving van het industrieterrein geplaatst.