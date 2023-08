indebuurt.nl Loveland Festival in het Sloterpark: 'Eigenlijk een groot buurtfeest'

Het is dit weekend weer tijd voor een van de leukste festivals van Amsterdam: Loveland Festival. 25.000 mensen per dag worden ontvangen in het Sloterpark in Amsterdam-West, waar de beste dj’s uit de (inter)nationale scene op het podium staan. Indebuurt sprak met oprichter en CEO Marnix Bal over het festival. “Het is inmiddels vaste prik voor Amsterdammers.”