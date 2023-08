indebuurt.nl Fundaparel: in dit huis in Amsterdam-Noord is het alsof je op Ibiza woont

In de gemeente Amsterdam staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een vrijstaande jaren dertig woning in Amsterdam-Noord op Funda. Deze prijs per vierkante meter zal menig Amsterdammer niet neer kunnen leggen, maar gluren is gratis!