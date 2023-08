indebuurt.nl Deze boetes kun je als fietser krijgen op en rond Amsterdam­se stations

Racen op je fiets naar Amsterdam Centraal Station, snel je fiets in de parkeerkelder knallen of met je vouwfiets het laatste stukje over het perron naar de laatste treincoupé fietsen? Kan allemaal, al leveren sommige acties je wel een dikke boete op. Hier een overzicht van overtredingen en wat daarvoor de boete is.