Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Beverwijk vandaag

Etienne zit elke week tussen de koeien in het Westerpark: 'Het is hier al 25 jaar feest'

In het populaire Westerpark zit al 25 jaar een pareltje verscholen. Er leven boerderijdieren, er werken veel verschillende mensen en er worden (kinder)feestjes georganiseerd. Kortom: een feest voor de buurt. Etienne (41) is er vrijwilliger en zamelt geld in voor de (kinder)boerderij: “De stallen moeten écht opgeknapt worden!”