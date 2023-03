Gevangenisstraf muziekleraar na seksueel misbruik leerlingen

Amsterdam wil darkstores op bedrijven­ter­rei­nen: ‘Alleen toekomst wanneer dit plaats­vindt’

De gemeente Amsterdam wil in een bestemmingsplan vastleggen waar in de stad flitsbezorgers zich mogen vestigen. Dat zal niet in woonwijken gebeuren waar afgelopen tijd al diverse vestigingen werden gesloten vanwege de overlast voor omwonenden, maar wel op bedrijventerreinen, meldt de gemeente woensdag.