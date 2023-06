Helder in Beverwijk vanochtend

Vorming nieuw provincie­be­stuur Noord-Hol­land in laatste fase: ‘Venijn zit vaak in de staart’

De vorming van een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland is in de laatste fase van de onderhandelingen beland, melden de twee formateurs. ,,Dat zeggen we heel voorzichtig, want het venijn zit vaak in de staart”, aldus Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders over de gesprekken tussen BBB, GroenLinks, PvdA en VVD.