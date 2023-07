Voormalig kopstuk Hells Angels Lysander de R. aangehou­den in gevangenis

Oud-Hells Angels-kopstuk Lysander de R. (41) is vorige week maandag aangehouden in zijn cel in de gevangenis in Heerhugowaard, bevestigt het OM Noord-Holland berichtgeving in De Telegraaf. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van geweldsmisdrijven. Het gaat om de motorclub Hardliners, waar hij volgens het OM leider en oprichter van is.