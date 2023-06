Vandaag kans op bewolkte dag in Beverwijk

Greenpeace wil uitstoot Tata meten met kunstmati­ge intelligen­tie

Milieuorganisatie Greenpeace wil kunstmatige intelligentie gebruiken om in de gaten te houden wanneer staalfabriek Tata Steel in Velsen wolken van giftige stof uitstoot. Dan kan er melding worden gedaan, zodat de omgevingsdienst harder optreedt tegen de fabriek, is de hoop achter de technologie.