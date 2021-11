0800-0188. Het nummer dat iedereen in zijn telefoon moet hebben staan

Kim strijdt na jaren van misbruik voor veilige cultuur in de danswereld: ‘Iemand moet opstaan’

Kim Koumans (39) vecht tegen het onrecht dat haar is aangedaan toen ze tot de top van de Nederlandse danswereld behoorde. Door de inspanningen van de Oosterhoutse wordt woensdag in de Tweede Kamer niet alleen over het turnen gedebatteerd, maar ook over de misstanden en het seksueel misbruik in de danswereld. ,,Het is nooit de bedoeling geweest dat ik deze rol zou krijgen.”

