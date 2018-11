1,2 miljard Air Miles op punt van vervallen

Familie overleden Onur (14) wil dat sex­ting-trio wordt vervolgd

9:06 Het gerechtshof in Arnhem buigt zich vanmiddag over de vraag of drie jongeren moeten worden vervolgd voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen die daarna zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie vond dat eerder niet nodig. De ouders willen bij het hof vervolging afdwingen. Dat meldt Tubantia.