1,8 miljoen vaccinaties niet geregistreerd: ‘Maak je geen zorgen over coronapaspoort’

VIDEO Kamer worstelt met eventuele terugkeer Gouden Koets door omstreden slavernij­beel­te­nis

16 juni De Tweede Kamer zit ernstig in zijn maag met een terugkeer van de gerestaureerde Gouden Koets. De politiek is zwaar verdeeld over het idee dat het verbindende koningschap op Prinsjesdag met een omstreden slavernijbeeltenis door de residentie moet rijden.