10.000 euro boete geëist tegen jeugdsoos na dood van 15-jarige jongen

Onderzoek naar langdurig verblijf asielzoe­kers

13:57 Staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) stelt een onderzoek in naar asielzoekers die langdurig in Nederland verblijven, ook nadat hun asielaanvraag al een of meerdere keren is afgewezen. Harbers roept hiervoor een onafhankelijke commissie in het leven, schrijft hij vanmiddag aan de Tweede Kamer.