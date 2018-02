10 tips om huis en tuin te wapenen tegen de kou

Nederland wacht een paar nachten met strenge vorst. In grote delen van het land wordt het voor het eerst sinds 2013 zo koud. Tien tips om vorstschade in en om het huis te voorkomen.

Een officiële koudegolf zal het niet worden. Daarvoor moet de temperatuur vijf aaneengesloten dagen niet boven 0 komen in De Bilt, waarvan drie nachten met temperaturen onder de -10 graden Celsius. Die hadden we voor het laatst in 2012. Maar ijskoud wordt het wel. In andere delen van het land is een koudegolf wel mogelijk. Vooral in oudere huizen kan dat tot problemen leiden.

1. Het buitenkraantje nog niet afgetapt? Meteen doen. Meestal zit het tapkraantje bij de watermeter. Draai de buitenkraan open en laat hem open staan. Controleer meteen de hoofdkraan van het water: kan die nog soepel dicht? Leg ook de tuinslang binnen, want ook die scheurt door het uitzettende water.

2. In oudere slecht geïsoleerde huizen kan de toiletpot kapotvriezen. Zeker als het wc-raampje kiert en op het oosten ligt. Een handjevol zout in de hals van de pot (en ook in de afvoer van het fonteintje) voorkomt dat de boel kapotvriest. Trek eerst nog even door, zodat het reservoir leeg is. Tap ook hier de waterleiding af.

3. Lekker op skivakantie? Zet de thermostaat laag - op zo’n 14 graden - maar nooit helemaal uit. De kosten voor het verwarmen van een leeg huis vallen in het niet bij de schade door een gebarsten waterleiding.

4. Check waterleidingen in onverwarmde kamers, de kelder en de kruipruimte. Een simpele isolatiebuis kan veel schade en kosten voorkomen. In de bouwmarkten is ook elektrisch verwarmingslint verkrijgbaar.

Volledig scherm © Rob Engelaar

5. Zet de thermostaatkranen niet helemaal dicht. Het vorstsymbooltje is er niet voor niets. Is er geen verwarming in een kamer maar wel water? Zet dan de binnendeuren open.

6. Is de waterleiding toch bevroren? Gebruik een föhn om de leiding te ontdooien.

7. Bescherm vorstgevoelige planten met een laagje bladeren of noppenfolie. Bedek gesnoeide rozen met potaarde. Welke andere planten vorstgevoelig zijn blijkt helaas vaak pas in de lente.

8. Zorg ervoor dat er geen water in de terracotta-potten op het terras staat. Die vriezen geheid kapot. Leg er houtjes onder, zodat het vocht via het drainage-gat weg kan.

9. Zet het konijn dat de hele winter al buiten is niet meteen binnen. Het dier kan door zijn wintervacht prima tegen de vorst. Hang wel wat doek of zeil over de kooi en zorg voor extra stro. Wie stampertje toch naar binnen wil halen, doet dat in een onverwarmde kamer. Het diertje krijgt het door zijn wintervacht anders veel te warm.

10. Verzoek van de Vogelbescherming: Vul de vogelvoederhuisjes, hang vetbollen op en zorg voor gestampt ijs dat de vogels kunnen ‘drinken’. De tuinvogels kunnen een beetje hulp wel gebruiken vooral omdat na deze vorstperiode het zware broedseizoen begint. Zet het voer 's avonds klaar. Vogels verliezen 's nachts 10 procent van hun gewicht en hebben een stevig ontbijt nodig. Let erop dat er geen zout in het voer zit. Gebruik dus speciale vogelpindakaas en voor wie met de kinderen vetbollen gaat maken: koop ongezouten vet.