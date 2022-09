100.000 fans overspoelen Zandvoort, hoe leid je dat in goede banen?

Routes naar circuit Zandvoort rustiger, grootste toestroom achter de rug

De grootste toestroom van racebezoekers in Zandvoort lijkt achter de rug, nu de twee looproutes van het treinstation naar het circuit rustiger zijn geworden. De gemeente spreekt van een “goede sfeer” in het dorp en meldt dat de drukke bezoekersstroom in de ochtend “goed is verlopen”. De NS meldt dat de meeste bezoekers per trein inmiddels op het circuit zijn.

14:57