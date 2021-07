100 meter van mijn eigen huis proberen ze een toeristentruc met me uit te halen

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 481. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Ik blijk niet de enige die een malafide slotenmaker aan de deur kreeg. Tientallen lezers mailden dat hen iets dergelijks overkomen is. Ik zal u zaterdag een paar bijzondere sleutelverhalen voorschotelen. Maar er zijn meer bedriegers die een slaatje slaan uit onze (kleine) ellende.

Een paar maanden geleden, bijvoorbeeld. Mijn eigen garage was dicht. Dat kan soms gebeuren. Maar wij moesten weg en wel nu! Terwijl we een halflege band hadden. Ik ging voorzichtig een rondje rijden met de halflege band. Nou wil het geluk dat in de directe omgeving van ons huis wel twintig garages zijn. Ik lieg niet. Eentje daarvan was vast al wel open.

Ik had gelijk. Ik stap uit. ,,Wat is er aan de hand, meneer?’’ Ik wijs naar de linkervoorband. ,,Leeglopertje’’, zeg ik. ,,Gebeurt wel vaker. De velg sluit niet helemaal aan op de band. Komt door de voortdurende wissel van zomer- en winterband.’’ Ja, ik ben natuurlijk een amateur, maar ik laat in zo’n gesprek manhaftig doorschemeren dat ik niet van gisteren ben.

,,Ah ja’’, zegt die man. ,,Rijdt u maar even naar binnen, dan pompen we ’m op.’’ Fijn toch, denk ik, garagisten, altijd vrolijk en geen gedoe. Ik rijd de auto naar binnen. Ze pompen m’n band op. Ik sta ernaast. De jongen die het doet, zegt: ,,Ik loop nog even de andere banden na.’’ Ik denk: oké, fijn. Komt-ie terug: ,,Uw rechter achterband is lek. Wist u dat?’’

Huh? Ik loop met hem mee. ,,Kijk maar’’, zegt-ie, ,,slap!’’ Ja. Ik kan m’n ogen niet geloven. Hij kijkt me vragend aan. Ik moet nu zeggen: doe maar een nieuwe dan! Maar ik vertrouw het niet. ,,Echt?’’ vraag ik. Hij haalt zijn schouders op. ,,Ik zal ‘m even oppompen, maar als ik u was...’’

Ik schud mijn hoofd in ongeloof. Ik ben toch niet gek? Maar je gaat toch twijfelen. Shit joh, we moeten zo een paar 100 kilometer rijden. ,,Pomp ’m maar op’’, zeg ik uiteindelijk. ,,Als-ie lek is, kom ik bij je terug voor een nieuwe.’’

Drie maanden later: de band is nog hard. Keihard. In mijn eigen stad, 100 meter van mijn eigen huis, proberen ze een toeristentruc met me uit te halen. Hebt u ze ook, dergelijke voorvallen? Deel ze, ter leringh ende vermaeck.

