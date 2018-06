12.000 kilometer vliegen om in Nederland in te breken

video Krantenbe­zor­ger vindt dode man op straat met broek op enkels

8:57 Terwijl de 41-jarige krantenbezorger Gian Baks vanmorgen rond 4.30 uur op weg was naar zijn werk, zag hij een man op straat liggen in het Brabantse Geldrop. Omdat de man in eerste instantie nog in leven leek, haalde hij er direct een collega bij om hem te helpen. ,,Maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw.''