12-jarig meisje mogelijk omgekomen door straatrace

Manager (27) van Brabants casino bekent: Ik pakte 65.000 euro uit de kluis

12 mei Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat een manager van Pierre de Jonge Casino in het Brabantse Rijen de kwade genius was. Toch is de 27-jarige vrouw uit Breda wel degene die ruim 65.000 euro uit de kluis pikte, zo bekende ze zelf. Tegen haar is vandaag 240 uur taakstraf geëist en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.