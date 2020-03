125 Indiërs vast op Schiphol nadat KLM-vlucht naar Delhi moest omkeren

Laptops en lessen in de bieb voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen

16:00 Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trekt 2,5 miljoen euro uit om leerlingen uit kwetsbare gezinnen een laptop of tablet te lenen. Voor die kinderen is het lastig om thuis lessen te volgen, omdat veel scholen juist digitaal onderwijs bieden. Ook komt er hulp voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Zij mogen in bibliotheken of op scholen lessen gaan volgen.