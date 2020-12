13 jaar cel en tbs voor duo (24 en 27) dat gezin vastbond en vader invalide sloeg bij overval

Overval op Ulvenhouts gezin waar met honkbal­knup­pel schedel werd ingeslagen: eis tien jaar cel en tbs

26 november BREDA - Tegen de verdachten van een brute woningoverval bij een familie in Ulvenhout in de zomer van 2017 is in hoger beroep tien jaar gevangenisstraf plus TBS geëist. Dat maakt het OM donderdag bekend.