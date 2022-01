130 kilometer rijden voor een coronatest: GGD's compleet volgeboekt

1. Hoe groot is het probleem?

In Rotterdam kreeg een inwoner de optie voorgeschoteld om naar Dronten te rijden, 130 kilometer verderop. En in Tilburg lag de eerste testoptie vorige week bijna twee etmalen in de toekomst. Dat zorgt er alles bij elkaar voor dat mensen met klachten bijna 72 uur niet naar buiten kunnen, ook als ze geen corona blijken te hebben. In de regio Den Haag krijgen veel mensen deze week simpelweg nul op het rekest, als ze een afspraak proberen te maken op www.coronatest.nl.