130 per uur? Alle VVD’ers voor straf achter zo'n slome tractor aan

Persoonlijk verhaal 37 miljoen volgers op TikTok: ‘Verdien je geld met iets kapot stampen, vroeg mijn familie’

Een paar jaar terug wist Scott Hentzepeter niet waar hij met zijn leven naar toe moest. Nu heeft hij 37 miljoen (!) volgers en is hij de grootste TikTokker van Nederland. „Ik had laatst vier miljard views in een maand. Dat is wel veel.”

11 juni