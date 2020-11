1300 patiënten minder, dit zijn de cijfers van een vuurwerkverbod

Geen vuurwerk tijdens de jaarwisse­ling, weg familietra­di­tie: ‘We gaan maar pokeren’

15:00 De halve straat liep altijd uit om naar het vuurwerk van de familie Vermeulen in Capelle aan den IJssel te kijken. Iedereen wist: als het nieuwe jaar nog maar net is ingeluid, dan gaat de familie naar buiten om een kilootje of 70 aan vuurwerk af te steken. En nu? ,,We gaan maar pokeren ofzo.’’