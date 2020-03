135 coronapatiënten op IC: 's nachts deel van Brabant naar het noorden verhuisd

,,Vannacht zijn er extra patiënten uit Brabant overgeplaatst naar ziekenhuizen boven de rivieren’’, verklaart Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in een interview met deze site.

De verplaatsing van patiënten is volgens de ic-specialist nodig om de werkdruk in de Brabantse ziekenhuizen behapbaar te maken. Zo zijn er in het Rotterdamse Erasmus MC afgelopen nacht vijf Brabantse patiënten bijgekomen. De 16-jarige Bredase jongen Sehraz, die tot voor kort nog kerngezond was, werd eerder al vanuit Brabant overgeplaatst naar de intensive care van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam.

Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) bevestigt dat er Brabantse patiënten worden ‘verhuisd’. ,,Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) hebben we afgesproken dat er patiënten verplaatst worden’’, verklaart ETZ-woorvoeder Wim Pleunis.

Quote Het kan niet zo zijn dat het ene ziekenhuis helemaal overloopt, terwijl andere ziekenhui­zen zitten te wachten tot er patiënten binnenko­men Wim Pleunis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Of het daardoor zo kan zijn dat er coronapatiënten worden verplaatst naar ziekenhuizen die nog geen coronapatiënten hebben? ,,De ziekenhuizen hebben met elkaar afgesproken dat zij - als het nodig is - patiënten van elkaar overnemen. Dus in theorie kan dat’’, bevestigt de ziekenhuiswoordvoerder. ,,Iedereen is zich aan het voorbereiden op coronapatiënten. Het kan niet zo zijn dat het ene ziekenhuis helemaal overloopt, terwijl andere ziekenhuizen zitten te wachten tot er patiënten binnenkomen.’’

19 doden en 109 ziekenhuisopnamen

In Nederland zijn tussen maandag- en dinsdagmiddag in totaal 19 mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldde het RIVM in zijn laatste update. Daarmee komt het dodental op 43. En in één dag tijd is het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met 109 toegenomen. Dat aantal is daardoor met meer dan de helft gestegen: van 204 naar 314.

Toch is de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen volgens de NVIC-voorzitter mede door die overplaatsingen nog houdbaar, omdat lang niet al die patiënten op de intensive care terecht zijn gekomen. Het aantal ic-patiënten is gestegen van 96 naar 135. Dat is ook een forse toename, maar die is dus lang niet zo sterk als het aantal ziekenhuisopnames.

Dat beeld bevestigt NVIC-voorzitter Diederik Gommers, die zelf ook leiding geeft aan de intensive care van het Rotterdamse Erasmus MC. ,,Het is logisch dat er meer patiënten naar het ziekenhuis komen om zuurstof te krijgen, dat betekent nog niet dat die mensen ook allemaal op de intensive care belanden.’’

Dit weekend benadrukte Gommers in een interview met deze website dat van de veertig à vijftig mensen die toen op de ic’s lagen de gemiddelde leeftijd nog geen 50 jaar was. ,,Dat was logisch omdat de meeste mensen het opliepen in Brabant, daar zitten mensen dicht op elkaar met carnaval. De 80-jarigen staan niet in die feestzaal, maar die mensen die het hebben opgelopen tijdens carnaval gaan daarna misschien wel op bezoek bij hun opa of oma.’’ Artsen en verpleegkundigen bereiden zich hierdoor voor op een tweede golf aan zieken.

Tussen 63 en 94 jaar

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar, bleek vandaag uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder werd er door het RIVM gemeld dat er iemand van 59 overleden zou zijn, maar dat bleek een administratieve fout, zo meldt het instituut.