137 onbewaakte overgangen versneld aangepakt na ongeluk, voorkant NS-treinen zichtbaarder geverfd

Bezorger veronge­lukt op spoor voor ogen van NS-medewerker die eten had besteld

9 maart Een toezichthouder van de NS houdt de wacht bij een gevaarlijke spoorwegovergang, bestelt een maaltijd bij Spare Rib Express Hengelo en ziet even later hoe de bezorger van zijn avondhap door een trein wordt meegesleurd. Het gebeurde zondagmiddag in Zenderen.