15.000 euro voor gouden tip die leidt naar ouders baby Sem

De baby werd gevonden in het bevroren water van Kapperskolk in de wijk De Hoop. Het kindje was al veel geweld toegebracht voor het in het water belandde en stierf mogelijk door verdrinking. De politie zoekt met name de moeder en denkt dat de oplossing ligt in Doetinchem. Benadrukt werd dat vijftien jaar zwijgen over de zaak geen misdrijf is.