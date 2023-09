15 jaar cel voor moord op studente Sumanta Bansi

Het Openbaar Ministerie had eerder ook al vijftien jaar cel geëist bij het hof in Amsterdam tegen Manodj B. uit Hoorn voor het doodsteken van de 22-jarige Bansi in 2018. De studente biomedische wetenschappen, die zwanger was van de getrouwde dader, verdween in februari van dat jaar. De Surinaamse jonge vrouw woonde destijds in bij het gezin van de dader om te kunnen studeren in Amsterdam.

Volgens het gerechtshof staat vast dat B. ‘met zijn schokkende handelen op brute wijze abrupt een einde aan het leven van de jonge Sumanta heeft gemaakt'.

Aanval met een mes

B. ontkende lange tijd alle betrokkenheid bij de zaak. Pas na zijn veroordeling door de rechtbank in juli vorig jaar klapte hij uit de school en wees hij de politie de plek waar hij het stoffelijk overschot van Bansi had begraven. In hoger beroep zei hij dat hij de studente uit zelfverdediging om het leven had gebracht, nadat ze in een ruzie over geld met een mes op hem was afgekomen. Het hof deed dat verhaal af als ongeloofwaardig. Eerder geloofde ook het OM er al niets van.

Zo bleek uit onderzoek dat de jonge vrouw zeker zes keer was gestoken, met zo’n kracht dat er zelfs een rib was gebroken. In afgeluisterde gesprekken zei B. ook nog eens dat hij haar ‘gewoon heeft vermoord’ en sprak hij met geen woord over zelfverdediging, aldus het OM. In het huis waren spanningen omdat Bansi voor de tweede keer zwanger was van B. en geen abortus wilde plegen. Dat deed ze bij de eerste zwangerschap wel onder druk.