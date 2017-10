16 jaar cel geëist in 30 jaar oude moordzaak

Zandvoortse tweeling heeft succesvol modemerk: Niet voor geld, maar voor pap

9:55 In een nieuw RTL-programma over rijke Nederlanders heeft een Zandvoortse tweeling een rol: Marie en Julie Reinders zijn 22, zelfverzekerd en succesvol met hun eigen modemerk. Daarmee lijkt de familienaam voor de toekomst gered en dat is weer fijn voor hun vader.