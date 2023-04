16 jaar cel geëist tegen Samir, die Bas van Wijk op klaarlichte dag doodschoot

Reacties op stijging ongevallen fietsers: ‘Waarom lees ik niet: 587 verkeers­slacht­of­fers onder de 70 jaar?’

'Waarom lees ik niet hoeveel jongeren slachtoffer geworden zijn door lachgas, drugs, mobieltje. Nu lijkt het net of de ouderen weer de schuld hebben aan het veroorzaken van verkeersongelukken, terwijl er veel meer doden vallen onder de jongeren' en 'Maar men wil ons aanpraten dat het per saldo milieuwinst oplevert. Ja, voor Italië. En zo gaan ze nooit zelf afval scheiden en verwerken': dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 19 april verschijnen.