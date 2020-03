16 jaar cel voor moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001

De 47-jarige Juri H. is tot 16 jaar cel veroordeeld voor de moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001. Met die uitspraak is de zaak, die 18 jaar op de plank bleef liggen, eindelijk afgehandeld.

De destijds 38-jarige De Nijs werd op 22 juni 2001 op klaarlichte dag in het centrum van Alkmaar van dichtbij van achteren door zijn hoofd geschoten. De politie heeft altijd in het duister getast over de achtergrond, al wees veel op een afrekening in het criminele milieu.

Vorig jaar bekende Juri H. uit Estland ineens de moord toen hij in Nederland een celstraf voor wapenbezit uitzat. Het zou volgens hem gaan om een persoonlijk conflict. Hij zou klappen hebben gehad van de kickbokser, die hij aanvankelijk alleen had willen verwonden. Na aandringen van de rechters zei hij dat hij zich had bedacht toen hij van achteren meende te zien dat De Nijs een wapen trok. Kort daarvoor zou die zich hebben omgedraaid en H. hebben herkend.

Daar geloofde het Openbaar Ministerie niks van. Volgens het OM was het een ‘koelbloedige moord uitgevoerd in opdracht, na een zeer professionele voorbereiding’.

Kille liquidatie

De rechtbank in Alkmaar ging daarin mee: ,,Deze moord heeft alle kenmerken van een goed voorbereide en kille liquidatie. U heeft met uw nietsontziende handelen welbewust een mensenleven beëindigd. En u heeft daarmee onherstelbaar leed en onomkeerbaar verlies toegebracht aan de familie en directe omgeving van het slachtoffer”, aldus de rechter volgens het Noordhollands Dagblad.