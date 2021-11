16-jarige ging zelf in prostitutie: ‘Chauffeurs geen loverboys’

Tegen de politie zei ze dat ze door het sekswerk een goed leven had. ,,Ik verdiende in een paar dagen wat mensen in een maand verdienen.” De politie kwam haar op het spoor via een advertentie op sexjobs.nl. Een undercover-agent maakte een afspraak met Sharella en ontmoette haar in een hotel in Eindhoven. Toen hij haar om een identiteitsbewijs vroeg, kon ze alleen een kopietje overleggen. Dat bleek later van haar 21-jarige zus te zijn. De politie doorzocht met toestemming van haar vader en moeder de ouderlijke woning en vonden daar dure merkkleding en schoenen van 545 euro.