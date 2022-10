16-jarige is opgepakt voor neersteken jongen (14) in Hoorn, scholieren waren getuige

Jongen (14) met ernstig letsel naar ziekenhuis in Hoorn, mogelijk steekpar­tij

Een jongen van 14 is woensdag ernstig gewond geraakt door een steekpartij in de buurt van een school aan de Bouwsteen in Hoorn (Noord-Holland). Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.

26 oktober