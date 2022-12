169 sportclubs staan op omvallen, overheidssteun te weinig en te laat

MeldpuntBinnen drie dagen hebben zich al meer dan tweehonderd clubs gemeld bij een landelijk meldpunt voor sportverenigingen in nood. Daarvan verkeren er 169 in acute problemen.

Door de hard gestegen energierekening en hoge inflatie kampen sportclubs met hoge kosten. Volgens Daniel Klijn van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) zitten veel sportclubs met de handen in het haar. ,,Dit vormt een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van hun vereniging’’, zegt hij. Het RVVB opende eind vorige week een meldpunt waar sportclubs met zorgen over het betalen van hun rekeningen zich kunnen melden. Daar hebben zich in drie dagen tijd al meer dan tweehonderd clubs gemeld.

Bij 169 van die aanmeldingen zijn de problemen zo erg dat de clubs vrezen snel om te vallen, blijkt na inzage van deze krant. Zo geeft ruim 82 procent van de melders aan dat een nieuw energiecontract voor grote problemen gaat zorgen. ,,Energiekosten zijn met 50.000 euro gestegen. Dit was 18.000 euro en is nu 68.000 euro’’, aldus een van de melders. ,,Nu al een tekort van ruim 10.000 euro’’, stelt een ander. En: ,,Wij gaan van 35.000 euro naar 135.000 euro, dat lijkt me een probleem.’’

230 euro per club

Grote bedragen dus, waarvan niet alles door de overheid gedekt lijkt te worden. Er komt weliswaar een noodfonds, maar sportclubs moeten het doen met een totaalbedrag van 6 miljoen. Met de ruim 26.000 sportverenigingen in Nederland komt dat neer op ongeveer 230 euro per vereniging. Lang niet genoeg om de soms tienduizenden euro’s aan extra kosten te dekken.

Sportverenigingen kunnen daarnaast ook nog een beroep doen op de extra 300 miljoen euro in het gemeentefonds, maar dat potje is niet alleen voor de sport bestemd. Ook cultuurverenigingen kunnen er aanspraak op maken en zij hebben eveneens de noodklok geluid over de hoge energierekening.

Vanuit vrijwel de hele Tweede Kamer klonk vorige week ongenoegen over de geringe noodsteun, maar minister Conny Helder gaf aan dat de bodem van de schatkist is bereikt. ,,We kunnen niet alles doen.’’ Een gelijksoortige redenatie klonk vanuit de coalitie: ondanks grote zorgen is er geen ruimte voor extra steun.

Een meerderheid van 60 procent van de melders vreest dat de overheidssteun te weinig is en te laat komt. ,,Bij de melders zien we de kosten ongeveer met 30.000 euro stijgen’’, aldus RVVB-woordvoerder Klijn. ,,Trek dat uit over de ruim 200 meldingen die we hebben, en dan is die 6 miljoen al meteen op. Deze meldingen zijn nog maar het topje van de ijsberg. De energiekosten zijn een sluipmoordenaar. Er is dus echt meer nodig, en snel.”

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de sportbegroting.

