17 graden, maar ook code geel om harde windstoten: ‘Te vroeg om de lente aan te kondigen’

Met videoAls je maandag alleen naar de temperatuur kijkt, zou je denken dat de lente eraan komt. De temperatuur komt uit rond de 14 graden in het noorden tot lokaal zelfs 17 graden in het zuidoosten van het land. ,,Maar we moeten je helaas toch teleurstellen", drukt meteoroloog Berend van Straaten de eerste lentekriebels meteen de kop in.

De temperatuur is fors hoger dan de temperaturen waar we de afgelopen week mee te maken hadden en het is ook een stuk zachter dan normaal voor de tijd van het jaar. Halverwege maart zijn 9 of 10 graden gebruikelijke waarden overdag. Een zuidwestenwind voert weliswaar zeer zachte lucht naar ons land, maar daarbij neemt de wind ook flink in kracht toe. ,,Zaterdag zaten de terrassen in bijvoorbeeld Breda goed vol, maar ik kan me niet voorstellen dat dat morgen ook zo zal zijn”, verklapt collega-meteoroloog Raymond Klaassen.

Komende nacht en in de vroege ochtend trekken buien over ons land. ,,De middag verloopt vaker droog en af en toe schijnt de zon, maar aangenaam wordt het niet", aldus Van Straaten. Er staat een krachtige, soms zelfs stormachtige wind. Daarbij kunnen in de kustgebieden zware windstoten voorkomen tot 95 kilometer per uur.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgegeven voor het noordwesten en noorden van het land. De waarschuwing geldt in de provincies Noord-Holland (vanaf 09.00 uur), Friesland (vanaf 10.00 uur) en Groningen (vanaf 12.00 uur). Volgens het KNMI kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van de windstoten. De harde wind verdwijnt vanaf het einde van de middag weer.

Volledig scherm Maandag wordt het meer dan 15 graden, maar of het terrasweer wordt? Dit was zaterdag in Breda. © Weerplaza/Henk Voermans

‘Maart roert zijn staart’

Ook dinsdag verloopt nog onstuimig met kans op zware windstoten. Droog houden we het ook niet want het is een komen en gaan van enkele buien. Gedurende de dag neemt daarbij de kans op wat natte sneeuw of hagel toe. ,,We gaan in het begin van de week dus weer alle kanten op betreffende het weerbeeld. Daarmee komt ‘maart roert zijn staart’ weer goed tot zijn recht’’, aldus weerman Van Straaten.

Dinsdag en woensdag daalt de temperatuur weer naar 7 of 8 graden. Landinwaarts kan de nacht met een graadje vorst beginnen op beschutte plekken en is hier en daar de ruitenkrabber waarschijnlijk weer nodig. ,,Het is te vroeg om de lente aan te kondigen”, aldus Klaassen. ,,Na een frisse midweekse temperatuurduik wordt het richting het weekend weer zachter. Het blijft wel wisselvallig en van stabiel lenteweer is nog steeds geen sprake.”