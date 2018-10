170 gasten geëvacueerd na brand in Zeeuws hotel

Dode door ongeval bij parkeerga­ra­ge Hoogeveen

18 oktober Door een ongeval met een auto bij een parkeergarage in Hoogeveen is een dode gevallen. Een andere inzittende is ernstig gewond geraakt. Wat er is gebeurd, is niet duidelijk. Wel weet de politie dat rond 22.00 uur een auto tegen een helling is gebotst bij de parkeergarage aan het Kaaplaantje in de Drentse stad.