18.000 tieners zien af van prik, ook al vielen er sinds 2015 al 41 doden door meningokokken

Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent, blijkt uit gegevens die deze krant bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft opgevraagd. Het opkomstpercentage verschilt fors per regio. Waar in Zeeland nog niet driekwart van de tieners kwam opdagen, ging in Drenthe liefst 92 procent van de jongeren in op de uitnodiging om een prik te halen tegen de dodelijke bacterie. Zeeland is onderdeel van de bible belt, waar uit geloofsovertuiging minder wordt ingeënt.



Meningokokkenexpert Arie van der Ende, van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, noemt de opkomst in Zeeland en grote steden ‘zorgelijk’. ,,In grote steden, vooral in Amsterdam, is een vrij grote groep die antroposofisch is of kritisch staat tegenover inenten.’’