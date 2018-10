18 jaar cel en tbs geëist voor doden 'oma Rini' (82)

Debat Syrië LIVE | 'Vuile vieze politieke spelletjes, een schande!'

17:39 Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wacht vanavond een zware avond tijdens het debat over de Nederlandse hulp aan rebellengroepen in Syrië. Nu blijkt dat die steun ook in handen van jihadisten is gevallen, vindt de toch al geplaagde Blok niet alleen de oppositie maar ook coalitiegenoten ChristenUnie en CDA tegenover zich. Mis niks met ons liveblog.