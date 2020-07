18 jaar cel en tbs voor drievoudig moordenaar Thijs H.

H. wist volgens de rechtbank namelijk deels wat hij deed, hij had de kans om de klachten te verminderen, hield een façade op, verergerde zijn klachten met drugs- en medicijnen. Het verhaal dat hij moordopdrachten kreeg van het systeem duidt op een gefabriceerd verhaal achteraf, schetste de rechter: ,,De pijn die u heeft veroorzaakt, is immens en blijvend’, zei hij. ,,U zegt het goede te willen doen (...) U bent echter wel een moordenaar. De moorden hebben geleid tot angst en onrust.” De tbs-behandeling moet wel beginnen na zes jaar, vindt de rechter, omdat een behandeling na achttien jaar cel veel minder effectief is. Als de minister dat advies overneemt, kan Thijs H. na zes jaar cel al beginnen aan de tbs-behandeling. Die jaren in tbs gaan dan van de celstraf af.

Het OM had een maand geleden nog 24 jaar celstraf plus tbs geëist. De rechter gelooft - net als het OM - dus niet dat H. volledig onder ‘psychische dwang’ handelde. Dat ‘het systeem’ hem opdroeg om via ‘codetaal’ in Netflix-series en kentekens om te moorden, is niet overtuigend: ,,Werd uw handelen volledig overheerst door uw waan? Was dat wel uw eigen verhaal? In uw verklaringen begon de waan ook steeds eerder.’’