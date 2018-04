18 jaar cel voor 'Noffel' F. voor mislukte moordaanslag in Diemen

F.'s 'meedogenloze' aansturen van 'het moordcommando' en zijn 'weloverwogen keuze' R. te laten vermoorden, eind 2015 in Diemen-Noord, moeten zwaar worden bestraft, vinden de rechters.



"Uit de aansporende berichten die hij (de uitvoerders) stuurde, blijkt hoezeer hij er op gebrand was het slachtoffer om het leven te laten brengen."



Dat het hem 'niet uitmaakte' dat de moordpoging 'op de openbare weg zou gebeuren, mogelijk met gevaar voor anderen', weegt de rechtbank in F.'s nadeel mee.



Het vonnis is ook van groot belang omdat strafrechters zich voor het eerst uitspreken over het gebruik van de enorme schat aan data uit de in Canada in beslag genomen server van Ennetcom - die heel veel Nederlandse criminelen gebruikten voor hun versleutelde emailverkeer via encrypte PGP-smartphones (Pretty Good Privacy).



Liquidaties oplossen

Advocaat Inez Weski had de rechtbank in uitvoerige pleidooien gevraagd de hele zaak van tafel te vegen vanwege de vele onrechtmatigheden die zijn zag in de manier waarop justitie het emailverkeer uit de Ennetcomserver had bemachtigd en doorzocht.



De rechtbank stelt dat F.'s recht op een eerlijk proces niet is geschonden en dat justitie 'ontvankelijk is'.



De Amsterdamse rechtbank deed de uitspraak voor een zaal vol rechercheurs, officieren van justitie en journalisten, die vooral benieuwd waren naar de oordelen over de data uit de Ennetcomserver, waarmee de recherche nog tal van strafzaken denkt te kunnen oplossen, waaronder een reeks Amsterdamse liquidaties.



Naoufal F. en zijn eerste advocaat Inez Weski waren niet gekomen - wel enkele kantoorgenoten.



'Buik'

Peter R. werd op 5 november 2015 door twee mannen met automatische wapens onder vuur genomen in de terreinwagen van zijn moeder, die hij net naar huis had gebracht na een ziekenhuisbezoek.



Hoewel hij door zeven kogels in vooral zijn buik was geraakt, kon hij de auto half een sloot in sturen en zich door het rechterportier in het water laten zakken. Hij overleefde in de woorden van de rechtbank 'wonder boven wonder'.



De vijf uitvoerders van de aanslag kregen straffen tot twintig jaar cel. Ook tegen Naoufal F. had justitie twintig jaar geëist.



Het belangrijkste bewijs tegen Naoufal F. was het PGP-emailverkeer dat ene 'Buik' of 'Tijger' had met de uitvoerders.



De gebruiker van het emailadres beginnend met cwx coachte de uitvoerders en riep ze na de mislukking in niet mis te verstane bewoordingen ter verantwoording. De gebruiker van het emailadres had de aanslag duidelijk aangestuurd.



Het Openbaar Ministerie gebruikte de Ennetcomdata met name om aan te tonen dat niemand anders dan Naoufal F. de 'Buik' of 'Tijger' kon zijn geweest.



Emailadres

De rechtbank oordeelt dat het handelen van justitie 'niet in strijd is met enige wettige beperking'.



Wel oordelen de rechters dat sprake is van een 'onherstelbaar vormverzuim' door justitie omdat zogeheten 'geheimhoudersgesprekken' van advocaten in het dossier zijn beland. Waar raadsvrouw Weski de rechtbank had gevraagd ook om die reden de zaak van tafel te vegen, volstaat die met het 'uitsluiten van het bewijs' van die omstreden emails - die voor de zaak van weinig waarde waren.



Al zonder het gebruik van de Ennetcomdata concludeert de rechtbank dat 'Noffel' F. de gebruiker van het cwx-emailadres moet zijn geweest die de aanslag aanstuurde.



Onder meer een geldoverdracht kort voor de aanslag en de bijnamen die anderen voor de corpulente F. gebruikten, zoals 'Buik', volstaan al.



De rechtbank ziet F. als 'medepleger' van de liquidatiepoging.



Voor minder belangrijke verdenkingen, zoals het gebruik van een vals paspoort, wordt F. vrijgesproken. Wel wordt hij veroordeeld voor het witwassen van ongeveer 90.000 euro aan misdaadgeld.



Hoewel hij eerder tbs kreeg, oordeelt de rechtbank in deze zaak dat hij volledig toerekeningsvatbaar is. Hij heeft zich niet willen laten onderzoeken op de manier die de rechtbank geschikt vond.



