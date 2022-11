18 jaar cel voor Sandra H. (46) na moord op Ichelle van de Velde: ‘Gruwelijk, respectloos en mensonterend’

De 46-jarige Sandra H. is veroordeeld tot 18 jaar cel, vergelijkbaar met de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank vindt bewezen dat zij de 29-jarige Ichelle van de Velde met opzet en met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht en haar lichaam heeft laten verdwijnen. De rechter noemde het ‘gruwelijk’, ‘respectloos’ en ‘mensonterend’ dat H. het lichaam van Ichelle in stukken zaagde en een tienerzoon en zijn vriendje lieten meehelpen met dumpen van lichaamsdelen.

Sandra H. moet van de rechter ook bijna 200.000 euro smartengeld betalen aan de nabestaanden van Ichelle. Dat bedrag bestaat uit de gemaakte uitvaartkosten en affectie- en shockschade van Ichelles ouders en broer. Ook legt de rechtbank de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) op.

De rechter hechtte bij haar oordeel veel waarde aan de verklaring van een getuige, die op de 15de december vorig jaar in H’s spirituele winkel was geweest en iemand achterin de winkel hoorde kreunen. De officier van justitie en verdediging noemden dat verhaal drie weken terug nog onbetrouwbaar, maar de rechter denkt daar anders over.

H. wurgde het slachtoffer in december 2020 in haar winkel, slechts enkele deuren van het naaiatelier van Ichelle. Daarna verborg ze het stoffelijk overschot wekenlang, onder meer in een paskamer van de zaak. Later zaagde en hakte H. het lichaam in negen delen, deed die in vuilniszakken en dumpte ze in een kanaal.

Driehoeksrelatie

H. en Ichelle waren aanvankelijk vriendinnen. De verstandhouding tussen beide onderneemsters verslechterde toen Ichelle en de man van H. verliefd werden op elkaar. Volgens het OM lokte H. het slachtoffer op 15 december naar de winkel, sloeg haar met een voorwerp neer, bond Ichelle vast en wurgde haar.

H. beweerde dat de dood van Ichelle een soort ongeluk was. Bij een ruzie zou ze haar hebben geduwd, waarna Ichelle tegen een verwarming viel en zwaargewond op de grond lag. ,,Ik raakte in paniek. Toen heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen.”

Veroordeeld voor moord

Hoewel de rechtbank de verwonding door de val niet kon uitsluiten en onvoldoende bewijs zag voor het vastbinden, veroordeelde zij H. toch voor moord. Daarbij wezen de rechters op de verklaring van een klant van H. op 15 december. Tegen die bezoeker zei een bleke H. dat ze ‘waarschijnlijk iemand had vermoord en naar de gevangenis ging'.

Toen daarop zeven tot tien seconden gekreun klonk van achter uit de zaak, liep H. naar achteren. Kort erna keerde ze terug en was het gekreun gestopt. Volgens de rechters is daarmee bewezen dat H. ‘na de eerste fase veronderstelde dat ze Ichelle al om het leven had gebracht'.

,,Na het horen van het gekreun zag u zich geconfronteerd dat dit niet klopte. Daarna hebt u er bewust voor gekozen dit alsnog te verwezenlijken. U had af kunnen zien van verder handelen en erger kunnen voorkomen. U had het tij kunnen keren als u iets had gedaan wat u achteraf niet had gewild.”

De rechters zeiden tbs te hebben overwogen, maar besloten een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen. Na het uitzitten van de celstraf komt H. langdurig onder toezicht.

Volledig scherm Ichelle van de Velde © Jacklyn Cornelisse