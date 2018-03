18 jaar voor moord op echtgenote, man zocht op pc naar 'dodelijke wurggreep'

Wel heeft J. gezegd dat hij op de bewuste avond nog bij haar op bezoek is geweest. Het stel was 37 jaar getrouwd, maar lag sinds enkele maanden in scheiding. Zijn motief voor de moord zou zijn dat hij in financiële moeilijkheden zou komen als gevolg van de scheiding, aldus de rechtbank.



De rechtbank vindt dat er sprake is van voorbedachten rade, omdat J. op de dag voor haar dood via internet regelmatig heeft gezocht naar manieren om iemand heimelijk om het leven te brengen, zoals de nekklem.