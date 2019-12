18-jarige verdacht van gruwelijke moordpoging op moeder: ‘Chaos in mijn kop’

De Nijmeegse vrouw brak haar schedel en twee onderarmen. Spieren en bloedvaten waren doorgesneden en ze had letsel aan hoofd, armen en handen. Ze lag een behoorlijke tijd op de intensive care en hoewel zij uit het ziekenhuis is, is het is onzeker of zij kan herstellen.



,,Ik weet niet hoe het allemaal is gebeurd, aangezien ik dronken was. Ik heb het gehoord, en gelezen in rapportages. Het was die dag chaos in mijn kop”, zei de jongen. Hij zei tegen de rechters dat hij het ‘heel erg vond voor mevrouw R’, doelend op zijn moeder.