18 maanden cel geëist voor afpersing fruithandel De Groot na cokevondst

Bij fruithandelaar De Groot gaan in mei 2019 alle alarmbellen rinkelen als in een container tussen een lading fruit cocaïne wordt gevonden. Drugscriminelen hebben de container gebruikt om de 400 kilo coke vanuit Ecuador naar Nederland te smokkelen. Fruithandelaar William de Groot belt volgens het veiligheidsprotocol de politie, waarna de drugs in beslag worden genomen. Dan volgt een beklemmend sms’je: ‘Beste William, bij deze laten we jou weten dat we jou persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen.” Bovendien dreigt de afzender medewerkers te liquideren als betaling uitblijft. En als De Groot, of zijn broer en mede-eigenaar, de politie inlicht zal dat met ‘extreem geweld’ worden beantwoord.

Afpersing

In de dagen erna volgen meer sms’jes. De Groot zegt bereid te zijn een bedrag van 150.000 euro te willen betalen, maar de afperser wil ook gebruik maken van de fruithandelaar: die wil 900 kilo coke meesmokkelen via het bedrijf. Dat weigert De Groot. Wel is hij bereid de 150.000 euro in contanten over te dragen. Dat moet gebeuren bij een Van der Valk-hotel in Zaltbommel. Ali el I. en zijn vriendin rijden in het holst van de nacht naar Zaltbommel, waar ook een observatie- en arrestatieteam van de politie klaarstaat. Maar El I. vertrouwt het niet. ,,Er was een grimmige sfeer. Ik was in de veronderstelling dat ik een ontmoeting zou hebben met iemand. Maar er was niemand.”

Tegenover de rechter verklaarde El I. dat hij gevraagd was om het geldbedrag op te halen. Hij zou er zelf 3000 euro voor krijgen - maar wie hem vroeg, wilde El I. uit angst niet zeggen. Met het afpersen zei hij niets te maken te hebben. Op de vraag of hem is gevraagd te zwijgen, en of hij bang is voor medeverdachten, wilde El I. niets zeggen.

‘Beste man, je hebt het verpest’

Nu de betaling is mislukt, volgen nieuwe dreigberichten. ‘Dag beste man je hebt het verpest, je gaat 1.5m betalen. Je ontvangt maandag een bitcoin adres, dan heb je 3 dagen om de eerste 20 bitcoins te betalen. Dat ik me altijd aan me woord hou zal ik je straffen voor je kunstje in Zaltbommel. We hebben een leuke medewerker uitgekozen. Fijn weekend alvast.’ De afgelopen maanden is gebleken dat de dreigementen ook zijn waargemaakt. Bij werknemers van de fruithandel worden handgranaten bij privéwoningen neergelegd, woningen zijn beschoten en eind november brandde een huis uit. Daarbij raakten twee mensen gewond. En eind december werd op het laatste moment een aanslag op een familielid van De Groot voorkomen.

De advocaat van de familie De Groot zei woensdag dat de schade bij het bedrijf en haar werknemers groot is. ,,Het hele bedrijf is ontregeld. Er is angst gezaaid, en geoogst.” Een andere verdachte in deze zaak, Ali G. uit Bussum, werd dinsdagochtend door een arrestatieteam in zijn woning aangehouden. Hij mocht het proces in vrijheid afwachten, maar politie en justitie verdenken hem nu van betrokkenheid bij de aanslagen die zijn gepleegd. Tegen twee andere verdachten werd eind december al 1,5 jaar en 100 uur werkstraf geëist. Er lopen in verband met de gepleegde aanslagen nog verschillende andere processen.

