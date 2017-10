18 woningen ontruimd na grote uitslaande brand in Oss

In totaal zijn er achttien woningen ontruimd. Bewoners worden opgevangen in buurthuis Schadewijk, laat de gemeente Oss weten. ,,We kunnen nu nog niet melden wanneer de geëvacueerde bewoners weer terug naar hun woning kunnen.'' Er zijn geen mensen gewond geraakt, wel zou een man behandeld zijn omdat hij rook had ingeademd. Ook de papegaai van de bewoners lijkt het er heelhuids vanaf te hebben gebracht.



Omwonenden die niet geëvacueerd hoeven te worden, worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De brandweer is al urenlang met meerdere bluswagens uit de hele regio aanwezig om het vuur te bestrijden. Ook is een hoogwerker ingezet.



Nieuwsgierige kijkers moeten van de politie op afstand blijven vanwege de rook die vrijkomt en zodat de brandweerlieden genoeg ruimte hebben om hun werk te doen.