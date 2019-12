19 aanhoudingen in onrustig Den Haag, onder wie drie jongens (11, 12 en 13) met molotovcocktail

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 werd op social media een oproep geplaatst om in die omgeving samen te komen, er zou zo’n 50 man gehoor aan hebben gegeven. In stadsdeel Escamp zijn volgens Regio15 een aantal vuil- en bouwcontainers in brand gestoken en op de Evert Wijtemaweg werd brand gesticht tegen een houten gebouw. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het gebouw volledig uitbrandde. Ook in Voorburg is gisteravond een geparkeerd busje volledig uitgebrand. Het incident vond plaats op de Prinses Beatrixlaan. De politie onderzoekt de oorzaak. Ook was er een duinbrand bij de Harteveltstraat, die snel werd geblust en lag er in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat een vuurwerkbom.